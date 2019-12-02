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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43345 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108812 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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ВР вызывает заместителя Милованова "на ковер": в промышленности критическая ситуация

ВР вызывает заместителя Милованова "на ковер": в промышленности критическая ситуация

Киев  •  УНН

 • 10416 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В промышленности Украины сегодня складывается критическая ситуация, более половины промышленных предприятий уже работают лишь на 50% своих возможностей. Об этом сегодня во время заседания экономического комитета ВР заявил депутат Степан Кубив, передает УНН.

Он обратился к председателю комитета Дмитрию Наталухе с требованием вызвать заместителя министра экономики, уполномоченного по вопросам промышленности, на заседание сначала экономического комитета ВР, а впоследствии и на заседание парламента.

Заместитель Милованова должен объяснить планы ведомства по очерченного вопрос, отметил Кубив.

“Я бы предлагал так — выбрать время, запланировать и заслушать закупщика министра, которому отвечает за развитие министерства, чтобы показать планы министерства (МЭРТ — ред.) в этом направлении. Энергетика, другие промышленности — сейчас сворачивают свою деятельность. Берем к примеру Харьковскую область. Там 30% (населения — ред.) работают в промышленности. На предприятиях, часть из которых отдается на приватизацию, внезапно поменяли руководителей, и эти предприятия сегодня работают всего по 2-3 дня в неделю. Более половины от промышленных предприятий Украины уже работают только на 50%. Мы создаем огромную проблему. Поэтому я требую (заслушать профильного заместителя Милованова — ред.) по вопросам развития экономики государства. Далее, надо вынести вопросы развития экономики на слушания Верховной Рады”, — сказал Кубов.

Наталуха предложение депутата поддержал.

“Это стоит поддержать — ситуация критическая”, — сказал глава экономкомитета ВРУ.

Как писал УНН, экономический комитет ВР сегодня заслушал правки в законопроект № 2300 о приватизации “Укрспирта”.

Документ ранее был проголосован в первом чтении.

Указанный проект Закона эксперты называют скандальным, прогнозируя, что в действующие редакции его реализация приведет к контрабанде спирта с оккупированных территорий, еще большей тенизации алкогольного рынка, а также “спровоцирует” спиртовую монополию со стороны водочных гигантов.

“Слуги народа” ранее пообещали существенно доработать документ ко второму чтению, предусмотрев в частности, демонополизацию ГП “Укрспирта” только после приватизации, а не наоборот, как это предлагается в первой редакции.

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