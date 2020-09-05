В Николаевской области два грузовика попали в смертельное ДТП

"5 сентября, в 03:38 в Службу спасения сообщили о ДТП в Березанском районе на 63 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле с. Виноградное. В результате лобового столкновения грузовых автомобилей MERCEDES-BENZ VARIO и MAN с прицепом погибли 2 водителя транспортных средств ", - сообщили спасатели.

Для деблокирования тел погибших с помощью гидравлического инструмента привлекалось пожарно-спасательное отделение 8 ДПРЧ

Напомним, в Николаевской области произошло ДТП, в котором погиб водитель.