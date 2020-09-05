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У Миколаївській області дві вантажівки потрапили у смертельну ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Миколаївській області сталася ДТП за участі двох вантажних авто – водії обох загинули. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію управління ДСНС області.

У Миколаївській області дві вантажівки потрапили у смертельну ДТП

“5 вересня, о 03:38 до Служби порятунку повідомили про ДТП у Березанському районі на 63 км автодороги М-14 „Одеса-Мелітопіль-Новоазовськ“ поблизу с. Виноградне. Внаслідок лобового зіткнення вантажних автомобілів MERCEDES-BENZ VARIO та MAN з причепом загинули 2 водії транспортних засобів”, — повідомили рятувальники.

Для деблокування тіл загиблих за допомогою гідравлічного інструменту залучалося пожежно-рятувальне відділення 8 ДПРЧ

Нагадаємо, у Миколаївській області сталася ДТП, в якій загинув водій.

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