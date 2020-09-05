На Миколаївщині легковик зіткнувся з вантажівкою: серед постраждалих діти

ДТП сталася вчора, 4 вересня, після 16 години.

“На вул. Осадчого автодороги Н-24 „Благовіщенське-Миколаївм“ у м. Вознесенськ. Водій легкового автомобіля Opel Ascona не впоравшись з керуванням допустив зіткнення з вантажним автомобілем MAN, внаслідок чого постраждали 5 осіб: 3 дорослих та 2 дітей (водій та пасажири легкового автомобіля)”, — йдеться у повідомленні.

Водія та пасажирів автомобіля Opel Ascona було госпіталізовано. Вночі постраждалий чоловік помер в лікарні.

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