На Одещині автомобіль врізався в дерево, постраждало четверо людей

Так, 5 вересня о 00:25 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що за межами смт Великодолинське Овідіополського району сталась ДТП.

“По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля „ВАЗ 2101“ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Внаслідок події постраждало 4 особи: водій та 3 пасажири”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що співробітниками ДСНС з понівеченого салону автомобіля деблоковано постраждалих водія та двох пасажирів, ще один пасажир залишив салон самостійно до прибуття підрозділу.

“Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу. Від ДСНС залучались 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 осіб особового складу”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівщині легковик зіткнувся з деревом, загинуло двоє людей.