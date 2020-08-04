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На Чернігівщині легковик зіткнувся з деревом, загинуло двоє людей

На Чернігівщині легковик зіткнувся з деревом, загинуло двоє людей

Київ • УНН

 • 13619 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. На Чернігівщині водій автомобіля не впорався з керуванням та врізався у дерево, внаслідок чого він та пасажир загинули на місці. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області.

Так, поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій внаслідок зіткнення легковика з придорожнім деревом загинули водій та пасажир автівки.

"Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду біля міста Мена надійшло до поліції сьогодні уночі близько 2:30. На місце події прибула група реагування патрульної поліції та слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за попередньою інформацією, водій автомобіля Geely не впорався з керуванням та виїхав за межі автодороги.

"Легковик зіткнувся з придорожнім деревом, внаслідок чого водій та пасажир загинули на місці події", - додається у повідомленні.

Так, поліція відкрила провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, під Києвом сталась смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів, в результаті якої загинула одна людина, ще четверо постраждали.

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