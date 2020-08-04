У ДТП під Києвом зіткнулись два легковики: є загиблий та 4 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Під Києвом сталась смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів, в результаті якої загинула одна людина, ще четверо постраждали. Про це повідомляє система управління та безпеки “Безпечна Київщина” із посиланням на автопатруль департаменту охорони, передає УНН.
У повідомленні платформи із посиланням на доповідь автопатруля Департаменту охорони повідомляється, що ДТП сталось на трасі між селами Крюківщина та Тарасівка, між машинами BMW і SKODA.
“В результаті ДТП 4 постраждалих і один труп”, — зазначається у повідомленні.
Додається, що на місці події були присутні 3 екіпажі швидкої допомоги і один екіпаж поліції.
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“Була надана допомога швидкої допомоги і регулювання потоку автомобілів”, — додається у повідомленні.
Як повідомляв УНН, на Київщині “Ланос” зіткнувся із “ВАЗом”, четверо людей загинули.