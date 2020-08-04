В ДТП под Киевом столкнулись две легковушки: есть погибший и 4 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Под Киевом произошла смертельная ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате чего погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщает система управления и безопасности "Безопасная Киевщина" со ссылкой на автопатруль департамента охраны, передает УНН.
В сообщении платформы со ссылкой на доклад автопатруля Департамента охраны сообщается, что ДТП произошло на трассе между селами Крюковщина и Тарасовка, между машинами BMW и SKODA.
“В результате ДТП 4 пострадавших и один труп”, — отмечается в сообщении.
Добавляется, что на месте происшествия присутствовали 3 экипажа скорой помощи и один экипаж полиции.
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“Была оказана помощь скорой помощи и регулирование потока автомобилей”, — добавляется в сообщении.
Как сообщал УНН, в Киевской области “Ланос” столкнулся с “ВАЗом”, четыре человека погибли.