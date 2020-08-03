На Київщині "Ланос" зіткнувся із "ВАЗом", четверо людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У ДТП, що сталася на трасі "Бориспіль – Дніпро" цієї ночі, загинуло четверо людей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Київській області, передає УНН.
"2 серпня о 23:31 до оперативно-диспетчерської служби Переяслав-Хмельницького району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 56-му кілометрі автошляху "Бориспіль – Дніпро", – йдеться у повідомленні.
На місці ДТП рятувальники встановили, що сталося зіткнення автомобілів Daewoo Lanos та "ВАЗ-2106", внаслідок чого чотири особи загинуло та одна травмована.
"Рятувальниками проведено деблокацію потерпілого водія Daewoo Lanos та чотирьох загиблих", – повідомили у ДСНС.
Як повідомляв УНН, лише протягом неділі у Києві сталося 12 ДТП з постраждалими.