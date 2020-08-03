В Киевской области "Ланос" столкнулся с "ВАЗом", четыре человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В ДТП, которое произошло на трассе "Борисполь - Днепр" этой ночью, погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области, передает УНН.
"2 августа в 23:31 в оперативно-диспетчерскую службу Переяслав-Хмельницкого района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 56-м километре автодороги "Борисполь - Днепр"", - говорится в сообщении.
На месте ДТП спасатели установили, что произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и "ВАЗ 2106", в результате чего четыре человека погибли и один травмирован.
"Спасатели проведели деблокацию потерпевшего водителя Daewoo Lanos и 4 погибших", - сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, только за воскресенье в Киеве произошло 12 ДТП с пострадавшими.