В Черниговской области легковушка столкнулась с деревом, погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Черниговской области водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево, в результате чего он и пассажир погибли на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области.
Так, полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором в результате столкновения легковушки с придорожным деревом погибли водитель и пассажир автомобиля.
"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле города Мена поступило в полицию сегодня ночью около 2:30. На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции и следователи по расследованию преступлений в сфере транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительной информации, водитель автомобиля Geely не справился с управлением и выехал за пределы автодороги.
"Легковушка столкнулась с придорожным деревом, в результате чего водитель и пассажир погибли на месте происшествия", - добавляется в сообщении.
Так, полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, под Киевом произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погиб один человек, еще четверо пострадали.