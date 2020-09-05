В Одесской области автомобиль врезался в дерево, пострадали четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Одесской области водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево, в результате чего он и трое пассажиров пострадали. Об УНН этом сообщает со ссылкой на пресс-служба ГСЧС Украины.
Так, 5 сентября в 00:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что за пределами пгт Великодолинское Овидиополського района произошло ДТП.
"По прибытию на место вызова спасатели установили, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ 2101" не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В результате происшествия пострадали 4 человека: водитель и 3 пассажира", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сотрудниками ГСЧС из искореженного салона автомобиля деблокировали пострадавших водителя и двух пассажиров, еще один пассажир оставил салон самостоятельно до прибытия подразделения.
"Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Черниговской области легковушка столкнулась с деревом, погибли два человека.