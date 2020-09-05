В Николаевской области легковушка столкнулась с грузовиком: среди пострадавших дети

ДТП произошло вчера, 4 сентября, после 16 часов.

"На ул. Осадчего автодороги Н-24 "Благовещенское-Миколаивм" в г. Вознесенск. Водитель легкового автомобиля Opel Ascona не справившись с управлением допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN, в результате чего пострадали 5 человек: 3 взрослых и 2 детей (водитель и пассажиры легкового автомобиля)", - говорится в сообщении.

Водитель и пассажиры автомобиля Opel Ascona были госпитализированы. Ночью пострадавший мужчина скончался в больнице.

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