В Николаеве на карантин идут еще 10 школ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Николаеве еще 10 школ закрывают на карантин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевского городского совета.
"С 31 января 2019 года приостановлено образовательный процесс еще в 10 учебных заведениях: 15, 25, 42, 44, 51, 53, 61, 64, гимназии 3, гимназии 4", - говорится в сообщении.
Вынужденные каникулы в этих учебных заведениях пройдут с 31 января по 1 февраля.
Как сообщал УНН, учеников еще 17 школ в Николаеве отправили на вынужденные каникулы с 30 января.
Ранее сообщалось, что в 13 школах Николаева с 29 января по 1 февраля объявили карантин для предотвращения распространения гриппа и других ОРВИ.
Также на карантин отправляют две школы в Борисполе.
Напомним, в Украине за неделю от гриппа умерли три человека.