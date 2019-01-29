Ще 17 шкіл у Миколаєві йдуть на канікули через грип та ГРВІ

"У вівторок, 29 січня, на підставі клопотань керівників установ загальної середньої освіти Миколаєва №№1 ім. Олега Ольжича, 11, 16, 24, 28, 30, 33, 39, 45, 47, 50, 54, НМК ім. В.Д.Чайка, гімназії №2, гімназії №41, економічного ліцею №1, юридичного ліцею прийнято рішення призупинити навчальний процес у зазначених закладах з 30 січня по 1 лютого 2019 року. За інформацією директорів шкіл, кількість відсутніх через хворобу дітей перевищила 20%", - йдеться в повідомленні.

Відповідне розпорядження підписав перший заступник міського голови Володимир Криленко.

"Рішення прийнято з метою запобігання зростанню захворюваності на ГРВІ та грип. Епідеміологічний поріг по місту не перевищено", - зазначили у міськраді.

Раніше повідомлялося, що у 13 школах Миколаєва з 29 січня по 1 лютого оголосили карантин з метою запобігання розповсюдження грипу та інших ГРВІ.

Як повідомляв УНН, усі школи Чернівців закрили на карантин з метою запобігання розповсюдження грипу та інших ГРВІ.

Нагадаємо, за тиждень на грип та ГРВІ захворіли 191 953 людини, а також зареєстровано шість летальних випадків від грипу.