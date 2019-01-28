У Чернівцях всі школи закрили на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. З метою запобігання розповсюдження грипу та інших ГРВІ в школах Чернівців з 29 січня по 8 лютого оголошено карантин. Про це в коментарі УНН повідомила заступниця управління освіти Чернівецької міськради Олена Кузьміна.
"Сьогодні за рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення, що з 29 січня по 8 лютого включно буде призупинений тимчасово навчально-виховний процес в закладах загальної, середньої та позашкільної освіти", - сказала Кузьмина.
Нагадаємо, в Кременчуцькому ліцеї №5 з 28 січня введено карантин через кір.