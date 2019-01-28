В Черновцах все школы закрыли на карантин

"Сегодня по решению комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение, что с 29 января по 8 февраля включительно будет приостановлен временно учебно-воспитательный процесс в учреждениях общего, среднего и внешкольного образования", - сказала Кузьмина.

Напомним, в Кременчугском лицее №5 с 28 января введен карантин из-за кори.