В Черновцах все школы закрыли на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. С целью предотвращения распространения гриппа и других ОРВИ в школах Черновцов с 29 января по 8 февраля объявлен карантин. Об этом в комментарии УНН сообщила заместитель управления образования Черновицкого горсовета Елена Кузьмина.
"Сегодня по решению комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение, что с 29 января по 8 февраля включительно будет приостановлен временно учебно-воспитательный процесс в учреждениях общего, среднего и внешкольного образования", - сказала Кузьмина.
Напомним, в Кременчугском лицее №5 с 28 января введен карантин из-за кори.