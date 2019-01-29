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Еще 17 школ в Николаеве уходят на каникулы из-за гриппа и ОРВИ

Еще 17 школ в Николаеве уходят на каникулы из-за гриппа и ОРВИ

Киев  •  УНН

 • 11240 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Учеников еще 17 школ в Николаеве отправятся на вынужденные каникулы с 30 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевского городского совета.

"Во вторник, 29 января, на основании ходатайств руководителей учреждений общего среднего образования Николаева №№1 им. Олега Ольжича, 11, 16, 24, 28, 30, 33, 39, 45, 47, 50, 54, НМК им. В .Д.Чайка, гимназии №2, гимназии №41, экономического лицея №1, юридического лицея принято решение приостановить учебный процесс в указанных заведениях с 30 января по 1 февраля 2019 года. По информации директоров школ, количество отсутствующих по болезни детей превысила 20%", - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель городского головы Владимир Крыленко.

"Решение принято с целью предотвращения роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемиологический порог по городу не превышен", - отметили в горсовете.

Ранее сообщалось, что в 13 школах Николаева с 29 января по 1 февраля объявили карантин для предотвращения распространения гриппа и других ОРВИ.

Как сообщал УНН, все школы Черновцов закрыли на карантин с целью предотвращения распространения гриппа и других ОРВИ.

Напомним, за неделю гриппом и ОРВИ заболели 191 953 человека, а также зарегистрировано шесть летальных исходов от гриппа.

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