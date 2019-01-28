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У Миколаєві 13 шкіл закрили на карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. З метою запобігання розповсюдження грипу та інших ГРВІ в школах Миколаєва з 29 січня по 1 лютого оголошено карантин. Про це повідомляє Миколаївська міська рада, передає УНН. 

"Відповідно до інформації адміністрацій закладів загальної середньої освіти за станом на 28.01.2019 більше 20% учнів відсутні у таких закладах загальної середньої освіти: №3, №6, №7, №19, №20, №22, №26, №27, №35, №56, №57, економічний ліцей №2, Академії дитячої творчості", - йдеться у повідомленні.

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У зазначених закладах призупинено освітній процес з 29 січня по 1 лютого 2019 року.

За інформацією управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради рівень захворюваності на грип та ГРІ згідно з порогом становить 5%, всього захворіло – 3017 осіб, у тому числі учнів шкіл 824.

Нагадаємо, наразі у Києві призупинено освітній процес у 36 школах.

Українські Національні Новини

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