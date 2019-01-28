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На Рахівщині всі школи закрили на карантин

На Рахівщині всі школи закрили на карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У всіх школах Рахівського району Закарпатської області з 28 січня по 8 лютого оголошено карантин. Про це повідомляє прес-служба Рахівської РДА, передає УНН.

"Введення карантину у школах району дасть змогу призупинити темпи розповсюдження вірусних та інфекційних захворювань серед дітей шкільного віку та допоможе зберегти їхнє здоров’я", - зазначив голова РДА Павло Басараба.

Рішення було прийнято у зв’язку зі зростанням захворюваності дітей на позаплановому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації.

За повідомленням начальника відділу освіти, молоді та спорту Рахівської РДА Оксани Севч, станом на 28 січня близько 32% дітей не відвідують школу через хвороби.

Раніше УНН повідомляв, що всі школи на карантин закрили у Чернівцях. 

Українські Національні Новини

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