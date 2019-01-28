В Раховском районе все школы закрыли на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Во всех школах Раховского района Закарпатской области с 28 января по 8 февраля объявлен карантин. Об этом сообщает пресс-служба Раховскй РГА, передает УНН.
"Введение карантина в школах района позволит приостановить темпы распространения вирусных и инфекционных заболеваний среди детей школьного возраста и поможет сохранить их здоровье", - отметил председатель РГА Павел Басараб.
Решение было принято в связи с ростом заболеваемости детей внеплановом заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций райгосадминистрации.
По сообщению начальника отдела образования, молодежи и спорта Раховского РГА Оксаны Севч, по состоянию на 28 января около 32% детей не посещают школу из-за болезни.
Ранее УНН сообщал, что все школы на карантин закрыли в Черновцах.