У Києві 36 шкіл закрито на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Наразі у Києві призупинено освітній процес у 36 школах. Про це повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-центр КМДА.
"Зокрема, навчання призупинено у 36 закладах загальної середньої освіти (627 класів), із них повністю – 22 ЗЗСО, частково – 14 ЗЗСО", – уточнив Микола Поворозник.
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Як повідомляв УНН, у Житомирській області через збільшення захворюваності на грип та ГРВІ 36 загальноосвітніх закладів закрили на карантин.
Нагадаємо, з метою запобігання розповсюдження грипу та інших ГРВІ в школах Чернівців з 29 січня по 8 лютого оголошено карантин.