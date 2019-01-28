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У Житомирській області 36 шкіл закрили на карантин

У Житомирській області 36 шкіл закрили на карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У Житомирській області через збільшення захворюваності на грип та ГРВІ 36 загальноосвітніх закладів закрили на карантин. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Житомирської облдержадміністрації.

"36 загальноосвітніх закладів Житомирщини закриті на карантин через збільшення захворюваності на грип та ГРВІ. Це становить 5,5% від загальної кількості шкіл області", - йдеться в повідомленні.

Так, станом на 28 січня у районах, містах та ОТГ області призупинено навчання у 36 загальноосвітніх закладах та 3 дошкільних закладах.

Нагадаємо, за тиждень на грип та ГРВІ захворіли 191 953 людини, а також зареєстровано шість летальних випадків від грипу.

Як повідомляв УНН, школи міста Шостка з 28 січня по 1 лютого закрили на карантин.

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