У Шостці закрили школи на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. З метою запобігання розповсюдження грипу та інших ГРВІ в школах міста Шостка з 28 січня по 1 лютого триватиме карантин. Про це повідомляє прес-служба міської ради міста Шостка, передає УНН.
"24 січня 2019 року відбулося засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія ухвалила рішення про початок карантину в школах міста з метою запобігання розповсюдження грипу та інших ГРВІ. Карантин в міських школах триватиме з 28 січня по 1 лютого включно", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, кількість хворих на кір в селі Шевченківське Кілійської об’єднаної територіальної громади в Одеській області зросла до 78 осіб.
Нагадаємо, з понеділка, 28 січня у навчальних закладах Чернігова скасовують карантин.