В Киеве 36 школ закрыты на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Сейчас в Киеве приостановлено образовательный процесс в 36 школах. Об этом сообщает первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-центр КГГА.
"В частности, обучение приостановлено в 36 учреждениях общего среднего образования (627 классов), из них полностью - 22 ЗЗСО, частично - 14 ЗЗСО", - уточнил Николай Поворозник.
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Как сообщал УНН, в Житомирской области из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ 36 общеобразовательных учреждений закрыли на карантин.
Напомним, с целью предотвращения распространения гриппа и других ОРВИ в школах Черновцов с 29 января по 8 февраля объявлен карантин.