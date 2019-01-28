В Николаеве 13 школ закрыли на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. С целью предотвращения распространения гриппа и других ОРВИ в школах Николаева с 29 января по 1 февраля объявлен карантин. Об этом сообщает Николаевский городской совет, передает УНН.
"Согласно информации администраций учреждений общего среднего образования по состоянию на 28.01.2019 более 20% учащихся отсутствуют в таких заведениях общего среднего образования: №3, №6, №7, №19, №20, №22, №26, №27 , №35, №56, №57, экономический лицей №2, Академии детского творчества", - говорится в сообщении.
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В указанных заведениях приостановлено образовательный процесс с 29 января по 1 февраля 2019 года.
По информации управления здравоохранения Николаевского городского совета уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в соответствии с порогом составляет 5%, всего заболело - 3017 человек, в том числе учащихся школ 824.
Напомним, сейчас в Киеве приостановлено образовательный процесс в 36 школах.