У Миколаєві на карантин йдуть ще 10 шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Миколаєві ще 10 шкіл закривають на карантин. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Миколаївської міської ради.
"З 31 січня 2019 року призупинено освітній процес ще в 10 закладах освіти: 15, 25, 42, 44, 51, 53, 61, 64, гімназії 3, гімназії 4", - йдеться в повідомленні.
Вимушені канікули у цих навчальних закладах триватимуть з 31 січня до 1 лютого.
Як повідомляв УНН, учнів ще 17 шкіл у Миколаєві відправили на вимушені канікули з 30 січня.
Раніше повідомлялося, що у 13 школах Миколаєва з 29 січня по 1 лютого оголосили карантин з метою запобігання розповсюдження грипу та інших ГРВІ.
Також на карантин відправляють дві школи у Борисполі.
Нагадаємо, в Україні за тиждень від грипу померли троє людей.