За тиждень від грипу в Україні померло троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. За третій тиждень 2019 року, з 21 січня по 27 січня, через грип та ГРВІ зареєстровано три летальні випадки. Про це повідомляє прес-служба МОЗ України, передає УНН.
"3 людей померло від грипу"- йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, з початку епідемічного сезону в Україні від грипу та ГРВІ померло 28 людей.
Нагадаємо, за третій тиждень 2019 року, з 14 до 20 січня, на грип та ГРВІ захворіли 191 953 людини, а також зареєстровано шість летальних випадків від грипу.