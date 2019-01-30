З початку епідемічного сезону від грипу померло 28 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. З початку епідемічного сезону в Україні від грипу та ГРВІ померло 28 людей. Про це повідомляє прес-служба МОЗ України, передає УНН.
"З початку епідемічного сезону зареєстровано 28 летальних випадків", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, в Україні за добу, 16 січня, від грипу померло двоє людей: один чоловік похилого віку у Житомирі та одне немовля у Запоріжжі.