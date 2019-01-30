С начала эпидемического сезона от гриппа умерло 28 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. С начала эпидемического сезона в Украине от гриппа и ОРВИ умерли 28 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, передает УНН.
"С начала эпидемического сезона зарегистрировано 28 летальных случаев", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Украине за сутки, 16 января, от гриппа умерло два человека: один пожилой мужчина в Житомире и один младенец в Запорожье.