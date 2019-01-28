У Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 4,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 4,7%, яке відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 8 207 (зниження на 2,1%), дорослих – 5 760 осіб (зниження на 8,1%)", - сказав Микола Поворозник.
За 4-й тиждень 2019 року інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду та нижча епідемічного порогу на 44,9%. Наразі показник захворюваності складає 471,4 (за попередній тиждень – 494,5). Так зареєстровано 13 967 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 14 653).
До медичних закладів за 4-й тиждень госпіталізовано 178 осіб, із них 139 – діти.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок ускладнення грипу помер 51-річний чоловік.