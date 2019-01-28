В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,7%

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 85253 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103783 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138795 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136635 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132434 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126515 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164696 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117956 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141539 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145350 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,7%

В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,7%

Киев  •  УНН

 • 9668 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,7%, которое произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело - 8207 (снижение на 2,1%), взрослых - 5760 человек (снижение на 8,1%) ", - сказал Николай Поворозник.

За 4-я неделя 2019 интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода и ниже эпидемического порога на 44,9%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 471,4 (за предыдущую неделю - 494,5). Так зарегистрировано 13967 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 14653).

В медицинские учреждения за 4-ю неделю госпитализированы 178 человек, из них 139 - дети.

Напомним, во Львовской области в результате осложнения гриппа умер 51-летний мужчина .

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