В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,7%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,7%, которое произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело - 8207 (снижение на 2,1%), взрослых - 5760 человек (снижение на 8,1%) ", - сказал Николай Поворозник.
За 4-я неделя 2019 интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода и ниже эпидемического порога на 44,9%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 471,4 (за предыдущую неделю - 494,5). Так зарегистрировано 13967 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 14653).
В медицинские учреждения за 4-ю неделю госпитализированы 178 человек, из них 139 - дети.
Напомним, во Львовской области в результате осложнения гриппа умер 51-летний мужчина .