У Львівській області від ускладнення грипу померла людина
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 січня. УНН. У Львівській області внаслідок ускладнення грипу помер 51-річний чоловік. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив заступник директора ДУ "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ" Олег Когут.
"Чоловік помер від пневмонії, яка була спричинена грипом. Лабораторні дослідження показали, що у чоловіка був вірус грипу AH1N1, пандемічний. Чоловік помер у Мостиській лікарні", - повідомив Когут.
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Як повідомляв УНН, з початку епідсезону в Києві від грипу померло семеро людей.
Нагадаємо, за тиждень на грип та ГРВІ захворіли 191 953 людини, а також зареєстровано шість летальних випадків від грипу.