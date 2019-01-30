У Борисполі дві школи закриють на карантин

“В Борисполі з 31 січня по 8 лютого школу № 8 і НВК імені Костянтина Могилка закриють на карантин. Навчальний процес призупинений через захворювання дітей на гострі респіраторні захворювання та грип. Таке рішення ухвалили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, — розповіла Тетяна Павленко.

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Також, учням молодших класів школи № 8 і НВК імені Костянтина Могилка перенесли канікули на період з 4 по 10 лютого.

Нагадаємо, у коломийських школах від 30 січня до 1 лютого включно оголошено карантин.