У Борисполі дві школи закриють на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Борисполі на карантин закриють дві школи з 31 січня по 8 лютого. Про це журналісту УНН повідомив керівник управління освіти і науки Бориспільської міської ради Тетяна Павленко.
“В Борисполі з 31 січня по 8 лютого школу № 8 і НВК імені Костянтина Могилка закриють на карантин. Навчальний процес призупинений через захворювання дітей на гострі респіраторні захворювання та грип. Таке рішення ухвалили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, — розповіла Тетяна Павленко.
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Також, учням молодших класів школи № 8 і НВК імені Костянтина Могилка перенесли канікули на період з 4 по 10 лютого.
Нагадаємо, у коломийських школах від 30 січня до 1 лютого включно оголошено карантин.