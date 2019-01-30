В Борисполе две школы закроют на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Борисполе на карантин закроют две школы с 31 января по 8 февраля. Об этом журналисту УНН сообщил руководитель управления образования и науки Бориспольского городского совета Татьяна Павленко.
"В Борисполе с 31 января по 8 февраля школу № 8 и НВК имени Константина Могилка закроют на карантин. Учебный процесс приостановлен из-за заболевания детей острыми респираторными заболеваниями и гриппом. Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - рассказала Татьяна Павленко.
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Также, ученикам младших классов школы № 8 и НПК имени Константина Могилка перенесли каникулы на период с 4 по 10 февраля.
Напомним, в коломыйских школах от 30 января до 1 февраля включительно объявлен карантин.