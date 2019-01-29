У коломийських школах оголосили карантин

“Таке рішення сьогодні ухвалили на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку із різким зростанням захворюваності на ГРВІ”, — йдеться у повідомленні.

За даними міської ради, захворюваність за січень місяць серед мешканців міста Коломиї становить 1812 випадків, а з 21 січня по 25 січня 2019 року ріст захворюваності становить 648 (35,7%) до місячної захворюваності. За 28 січня зафіксовано 120 випадків захворюваності, а за 29 січня — 284, що становить 236,6% росту захворюваності.

Ріст захворюваності серед дитячого населення за січень 2019 становить 1124 випадків. Зокрема, з 21 січня по 25 січня ріст захворюваності становить 447 випадків, тобто 251% до місячної захворюваності. За 28 січня — 81 випадок, за 29 січня — 179 випадків, що складає 221% росту захворюваності.

Нагадаємо, ще 17 шкіл у Миколаєві йдуть на канікули через грип та ГРВІ.