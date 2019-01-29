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В школах Коломыи объявили карантин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. В коломыйских школах от 30 января до 1 февраля включительно объявлен карантин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Коломыйского городского совета.

"Такое решение сегодня приняли на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ", - говорится в сообщении.

По данным городского совета, заболеваемость за январь месяц среди жителей города Коломыи составляет 1812 случаев, а с 21 января по 25 января 2019 года рост заболеваемости составляет 648 (35,7%) до месячной заболеваемости. За 28 января зафиксировано 120 случаев заболеваемости, а за 29 января - 284, что составляет 236,6% роста заболеваемости.

Рост заболеваемости среди детского населения за январь 2019 года составляет 1124 случаев. В частности, с 21 января по 25 января рост заболеваемости составляет 447 случаев, то есть 251% к месячной заболеваемости. За 28 января - 81 случай, за 29 января - 179 случаев, что составляет 221% роста заболеваемости.

Напомним, еще 17 школ в Николаеве идут на каникулы из-за гриппа и ОРВИ.

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