В Николаеве маршрутка попала в ДТП, пострадали 9 пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Николаеве полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием маршрутного такси, где пострадали девять пассажиров, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУНП в Николаевской области.
“Сегодня, 30 июля, около 18:20 по пр. Центральному, между улицами 6-я и 3-я Слободская 44-летний мужчина, управляя автомобилем Рута, который в городе осуществляет пассажирские перевозки, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом”, — говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение, сообщили в полиции.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”, и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по телефонам
Напомним, на трассе Киев-Одесса грузовик насмерть сбил двух пешеходов.