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У Миколаєві маршрутка потрапила у ДТП, постраждало 9 пасажирів

У Миколаєві маршрутка потрапила у ДТП, постраждало 9 пасажирів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. У Миколаєві поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю маршрутного таксі, де постраждали дев’ятеро пасажирів, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУНП у Миколаївській області.

"Сьогодні, 30 липня, близько 18:20 по пр. Центральному, між вулицями 6-та 3-тя Слобідська 44-річний чоловік, керуючи автомобілем Рута, який у місті здійснює пасажирські перевезення, за попередніми даними, не впорався із керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини з подальшим зіткненням із деревом", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дев’ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та доставлені до медичного закладу. повідомили у поліції.

Встановлюються усі обставини автопригоди та її причини.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», та проводять розслідування. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за телефонами (093)483-63-79, 102.

Нагадаємо, на трасі Київ-Одеса вантажівка на смерть збила двох пішоходів.

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