На трасі Київ-Одеса вантажівка на смерть збила двох пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Поблизу селища Криве Озеро на Миколаївщині на автодорозі вантажівка збила двох пішоходів, які загинули на місці події. Наразі встановлюються всі деталі ДТП, поліція відкрила провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.
"Поблизу смт Криве Озеро 47-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом допустив зіткнення з дорожнім відбійником з послідуючим наїздом на двох чоловіків – 26-ти та 30-ти років, які перебували на прилеглій до автодороги території АЗС. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва пішохода загинули на місці події", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що подія сталася о 13:00 на 297 км дороги "Київ-Одеса".
"За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), - додали в поліції.
Нагадаємо, в Одесі поліцейський автомобіль по дорозі на виклик про спробу самогубства потрапив в ДТП.