На трасі Київ-Одеса вантажівка на смерть збила двох пішоходів

"Поблизу смт Криве Озеро 47-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом допустив зіткнення з дорожнім відбійником з послідуючим наїздом на двох чоловіків – 26-ти та 30-ти років, які перебували на прилеглій до автодороги території АЗС. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва пішохода загинули на місці події", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що подія сталася о 13:00 на 297 км дороги "Київ-Одеса".

"За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), - додали в поліції.

Нагадаємо, в Одесі поліцейський автомобіль по дорозі на виклик про спробу самогубства потрапив в ДТП.