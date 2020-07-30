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19 березня, 18:42 • 48364 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 101657 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101797 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117414 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123845 перегляди

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Ексклюзив
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19 березня, 06:32 • 156244 перегляди

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18 березня, 19:01 • 123923 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На трасі Київ-Одеса вантажівка на смерть збила двох пішоходів

На трасі Київ-Одеса вантажівка на смерть збила двох пішоходів

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Поблизу селища Криве Озеро на Миколаївщині на автодорозі вантажівка збила двох пішоходів, які загинули на місці події. Наразі встановлюються всі деталі ДТП, поліція відкрила провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.

"Поблизу смт Криве Озеро 47-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом допустив зіткнення з дорожнім відбійником з послідуючим наїздом на двох чоловіків – 26-ти та 30-ти років, які перебували на прилеглій до автодороги території АЗС. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва пішохода загинули на місці події", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що подія сталася о 13:00 на 297 км дороги "Київ-Одеса".

"За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), - додали в поліції.

Нагадаємо, в Одесі поліцейський автомобіль по дорозі на виклик про спробу самогубства потрапив в ДТП.

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