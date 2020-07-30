На трассе Киев-Одесса грузовик насмерть сбил двух пешеходов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Вблизи поселка Кривое Озеро в Николаевской области на автодороге грузовик сбил двух пешеходов, которые погибли на месте происшествия. Устанавливаются все детали ДТП, полиция открыла производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.
"Вблизи пгт Кривое Озеро 47-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом столкнулся с дорожным отбойником с последующим наездом на двух мужчин - 26-ти и 30-ти лет, которые находились на прилегающей к автодороге территории АЗС. В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Установлено, что событие произошло в 13:00 на 297 км дороги "Киев-Одесса".
"По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), - добавили в полиции.
Напомним, в Одессе полицейский автомобиль по дороге на вызов о попытке самоубийства попал в ДТП.