В Одесі по дорозі на виклик поліцейські потрапили в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. В Одесі поліцейський автомобіль по дорозі на виклик про спробу самогубства потрапив в ДТП, є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеси, передає УНН.
"Сьогодні, близько 6-ї години ранку, поліцейські отримали повідомлення про спробу самогубства. Зі слів очевидців, жінка хотіла стрибнути з даху будівлі. Екіпаж патрульних одразу виїхав на місце події. Службовий автомобіль слідував на виклик з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною. На перехресті проспектів Шевченка та Гагаріна відбулось зіткнення Renault Trafic та службового авто поліцейських", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП водій Renault Trafic та поліцейські, які перебували в Toyota Prius, отримали тілесні ушкодження.
"Інформуємо, що на відпрацювання виклику про спробу самогубства одразу був направлений інший екіпаж патрульної поліції, який разом зі співробітниками ДСНС врятував жінку", – додали в поліції.
Як повідомляв УНН, на трасі "Харків – Сімферополь" водій краденої автівки, тікаючи від поліції, скоїв смертельну ДТП.