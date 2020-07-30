В Одессе по дороге на вызов полицейские попали в ДТП

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103635 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113055 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117947 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152203 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117228 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142698 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104518 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102868 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 105171 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе по дороге на вызов полицейские попали в ДТП

В Одессе по дороге на вызов полицейские попали в ДТП

Киев  •  УНН

 • 20170 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Одессе полицейский автомобиль по дороге на вызов о попытке самоубийства попал в ДТП, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы, передает УНН.

"Сегодня, около 6 часов утра, полицейские получили сообщение о попытке самоубийства. По словам очевидцев, женщина хотела прыгнуть с крыши здания. Экипаж патрульных сразу выехал на место происшествия. Служебный автомобиль следовал на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. На перекрестке проспектов Шевченко и Гагарина произошло столкновение Renault Trafic и служебного авто полицейских ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП водитель Renault Trafic и полицейские, которые находились в Toyota Prius, получили телесные повреждения.

"Информируем, что на отработку вызова о попытке самоубийства сразу был направлен другой экипаж патрульной полиции, который совместно с сотрудниками ГСЧС спас женщину", - добавили в полиции.

Как сообщал УНН, на трассе "Харьков - Симферополь" водитель краденой машины, убегая от полиции, совершил смертельное ДТП.

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