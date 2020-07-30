В Одессе по дороге на вызов полицейские попали в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Одессе полицейский автомобиль по дороге на вызов о попытке самоубийства попал в ДТП, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы, передает УНН.
"Сегодня, около 6 часов утра, полицейские получили сообщение о попытке самоубийства. По словам очевидцев, женщина хотела прыгнуть с крыши здания. Экипаж патрульных сразу выехал на место происшествия. Служебный автомобиль следовал на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. На перекрестке проспектов Шевченко и Гагарина произошло столкновение Renault Trafic и служебного авто полицейских ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП водитель Renault Trafic и полицейские, которые находились в Toyota Prius, получили телесные повреждения.
"Информируем, что на отработку вызова о попытке самоубийства сразу был направлен другой экипаж патрульной полиции, который совместно с сотрудниками ГСЧС спас женщину", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, на трассе "Харьков - Симферополь" водитель краденой машины, убегая от полиции, совершил смертельное ДТП.