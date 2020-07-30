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Водій краденої автівки, тікаючи від поліції, скоїв смертельну ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. В ДТП, що сталася 29 липня поблизу Василівки на трасі "Харків – Сімферополь", загинув пасажир вкраденого напередодні легковика. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Запорізької області, передає УНН.

"Водій автомобіля "ВАЗ", мешканець міста Запоріжжя 1998 року народження, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, після чого транспортний засіб перекинувся. В результаті аварії пасажир автомобіля, особа якого на даний час встановлюється, від отриманих травм загинув на місці події. За результатами медичного обстеження водій легковика знаходився у стані наркотичного сп’яніння", – йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Водій автівки затриманий.

"Автомобіль, на якому зловмисник скоїв ДТП, був викрадений ним вранці того ж дня з Хортицького району Запоріжжя… Під час опитування підозрюваного слідчі встановили, що він на автодорозі побачив поліцейську машину і усвідомлюючи, що пересувається на викраденому автомобілі, запанікував, внаслідок чого втратив керування та скоїв перекидання транспорту" – повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, біля траси "Київ – Харків – Довжанський" автомобіль швидкої допомоги насмерть збив жінку-пішохода.

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