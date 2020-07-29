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19 березня, 18:42 • 40701 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

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19 березня, 10:24 • 114023 перегляди

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19 березня, 07:49 • 117742 перегляди

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Під Харковом автомобіль швидкої насмерть збив жінку

Під Харковом автомобіль швидкої насмерть збив жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. У селі Циркуни, розташованому біля траси "Київ – Харків – Довжанський", автомобіль швидкої допомоги насмерть збив жінку-пішохода. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Харківській області, передає УНН.

"28 липня близько 21:40 в районі будинку №1 на вулиці Соборній в селі Циркуни Харьківського району автомобіль швидкої медичної допомоги Renault скоїв наїзд на 43-річну жінку-пішохода", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що швидка під керуванням 60-річного водія рухалась з увімкненими проблисковими маячками зі сторони траси "Київ – Харків – Довжанський" у напрямку села Липці.

"Жінка перебігала проїзну частину поза пішохідним переходом перед автомобілем Skoda, який на зустрічній смузі руху пропускав автомобіль швидкої, щоб здійснити поворот ліворуч. Внаслідок ДТП травми отримала жінка-пішохід. Вона загинула на місці автопригоди", – повідомили в поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у Києві зіткнулися легковик та вантажівка, одна людина загинула.

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