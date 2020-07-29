Під Харковом автомобіль швидкої насмерть збив жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У селі Циркуни, розташованому біля траси "Київ – Харків – Довжанський", автомобіль швидкої допомоги насмерть збив жінку-пішохода. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Харківській області, передає УНН.
"28 липня близько 21:40 в районі будинку №1 на вулиці Соборній в селі Циркуни Харьківського району автомобіль швидкої медичної допомоги Renault скоїв наїзд на 43-річну жінку-пішохода", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що швидка під керуванням 60-річного водія рухалась з увімкненими проблисковими маячками зі сторони траси "Київ – Харків – Довжанський" у напрямку села Липці.
"Жінка перебігала проїзну частину поза пішохідним переходом перед автомобілем Skoda, який на зустрічній смузі руху пропускав автомобіль швидкої, щоб здійснити поворот ліворуч. Внаслідок ДТП травми отримала жінка-пішохід. Вона загинула на місці автопригоди", – повідомили в поліції.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у Києві зіткнулися легковик та вантажівка, одна людина загинула.