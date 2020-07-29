Под Харьковом автомобиль скорой насмерть сбил женщину

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 97796 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104394 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130401 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109435 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129700 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101792 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102502 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104351 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102025 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101526 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Под Харьковом автомобиль скорой насмерть сбил женщину

Под Харьковом автомобиль скорой насмерть сбил женщину

Киев  •  УНН

 • 13675 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В селе Циркуны, расположенном возле трассы "Киев - Харьков - Должанский", автомобиль скорой помощи насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

"28 июля около 21:40 в районе дома №1 на улице Соборной в селе Циркуны Харьковского района автомобиль скорой медицинской помощи Renault совершил наезд на 43-летнюю женщину-пешехода", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что скорая под управлением 60-летнего водителя двигалась с включенными проблесковыми маячками со стороны трассы "Киев - Харьков - Довжанский" в направлении села Липцы.

"Женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем Skoda, который на встречной полосе движения пропускал автомобиль скорой, чтобы осуществить поворот налево. В результате ДТП травмы получила женщина-пешеход. Она погибла на месте ДТП", - сообщили в полиции.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Киеве столкнулись легковушка и грузовик, один человек погиб.

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