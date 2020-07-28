У столиці зіткнулися легковик та вантажівка, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У столиці на Наддніпрянському шосе зіткнулися легковик та вантажівка, одна людина загинула. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає УНН.
"Сьогодні, близько 15-ї години, на службу 102 надійшло повідомлення про ДТП на Наддніпрянському шосе, в напрямку Дарницького мосту. Автопригода відбулася між автомобілем Toyota Land Cruiser та вантажівкою DAF з напівпричепом Ackermann", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинула одна людина.
"На місці події працює патрульна поліція та слідчі, які встановлюють всі обставини цієї події. Дорожній рух на вказаній ділянці ускладнено", – додали в поліції.
Як повідомляв УНН, у Львівській області автобус вилетів у кювет, травмовані семеро пасажирів.