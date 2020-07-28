В столице столкнулись легковушка и грузовик, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В столице на Надднепрянском шоссе столкнулись легковушка и грузовик, один человек погиб. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.
"Сегодня, около 15 часов, на службу 102 поступило сообщение о ДТП на Надднепрянском шоссе, в направлении Дарницкого моста. Автопроисшествие случилось с автомобилем Toyota Land Cruiser и грузовиком DAF с полуприцепом Ackermann", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек.
"На месте происшествия работает патрульная полиция и следователи, которые устанавливают все обстоятельства этого события. Дорожное движение на указанном участке затруднено", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, во Львовской области автобус вылетел в кювет, травмированы семь пассажиров.