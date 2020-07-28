У Львівській області автобус вилетів у кювет, травмовані семеро пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Самбірському районі Львівської області, поблизу села Велика Озимина, автобус вилетів у кювет, травмовані семеро пасажирів, серед них 4-річна дитина. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в регіоні, передає УНН.
"Водій маршрутного автобуса "БАЗ-А079" сполученням "Самбір-Дрогобич", 59-річний житель Самбора, на повороті не впорався з керуванням та з’їхав у кювет", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після ДТП, яка сталася сьогодні вранці, постраждалі звернулися за медичною допомогою. Наразі їх діагнози уточнюються.
За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, в Одесі іномарка влетіла у дерево, водій загинув.