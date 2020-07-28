Во Львовской области автобус вылетел в кювет, травмированы семь пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Самборском районе Львовской области, вблизи села Великая Озимина, автобус вылетел в кювет, травмированы семь пассажиров, среди них 4-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.
"Водитель маршрутного автобуса "БАЗ-А079" сообщением "Самбор-Дрогобыч", 59-летний житель Самбора, на повороте не справился с управлением и съехал в кювет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после ДТП, которое произошло сегодня утром, пострадавшие обратились за медицинской помощью. Сейчас их диагнозы уточняются.
По факту аварии открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Одессе иномарка влетела в дерево, водитель погиб.